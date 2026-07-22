«ТризТех» рассчитывает удвоить продажи PT NGFW в 2026 году

«ТризТех» по итогам 2025 года увеличила отгрузки по PT NGFW почти до 3 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» заявил гендиректор компании Денис Кораблев.

По словам господина Кораблева, в компании смотрят не на расхождение с прежними ожиданиями, а на воронку будущих клиентов. Небольшие закупки, запущенные в 2025 году, сейчас переходят в крупные контракты и формируют основу для следующего этапа роста.

«На 2026 год мы рассчитываем минимум на 7,5 млрд руб.» — сказал Денис Кораблев. Он отметил, что это более чем двукратный рост к прошлому году и для компании является базовым сценарием.

По словам топ-менеджера, рынок входит в фазу масштабирования проектов у вендоров, которые уже доказали качество своих решений. Размер сделок при этом варьируется от десятков миллионов до примерно 1 млрд руб.

Подробнее — в интервью Дениса Кораблева «Ъ».