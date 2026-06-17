Тамбовского дорожника Николая Кузнецова осудили за неуплату налогов на 102 млн

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему гендиректору обанкротившегося ООО «Автодор-Тамбов» Николаю Кузнецову по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 102 млн руб. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 17 июня, с фигуранта взыскали всю эту сумму, а также его обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным региональной прокуратуры, подсудимый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), включив в декларации за 2018 год, а также за второй, третий и четвертый кварталы 2019-го ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 13 фирмами. Таким образом, сумма неуплаченных налогов составила более 83 млн руб.

Кроме того, по информации ведомства, с апреля по сентябрь 2024-го осужденный, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам и страховым взносам в размере более 235 млн руб., рассчитывался с контрагентами, минуя расчетные счета организации. Израсходовано было свыше 19 млн руб.

В судебной картотеке указано, что Николая Кузнецова судили по п. «б» ч. 2 ст. 199 (до пяти лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (до пяти лет лишения свободы). Подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что владельца ООО «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при выполнении госконтракта на ремонт и содержание автодорог в Тамбовской области. Подозреваемый находится под стражей по ходатайству следствия.

Денис Данилов