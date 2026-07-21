Цены на вторичное жилье оказались одними из самых низких в Саратовской области

«Вторичка» в Саратовской области оказалась одной из самых дешевых в стране. Данные опубликовали «Домклик» и Центр финансовой аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Дороже всего вторичное жилье в Москве (354,7 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербурге (229,4 тыс. руб.), Московской области (166,5 тыс. руб.), Краснодарском крае (145,7 тыс. руб.) и в Ленинградской области (145 тыс. руб.). Саратовская область оказалась на предпоследнем месте со стоимостью одного «квадрата» на вторичном рынке 85,7 тыс. руб. (рост за месяц — 0,8%, за год — 10,2%). Последнюю строчку заняла Кемеровская область (81,6 тыс. руб.). Волгоградская область также оказалась ближе к концу списка с показателем 91 тыс. руб.

Самые дешевые новостройки зафиксировали в другом регионе наблюдения «Ъ — Средняя Волга». В Пензенской области 1 кв. м «первички» стоит 108 тыс. руб. Показатель убавил за месяц 0,3% и прибавил за год 6,5%.

Дарья Васенина