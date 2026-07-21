Пензенские новостройки оказались самыми дешевыми в РФ

Самые низкие цены на новостройки зафиксировали в Пензенской области. Это следует из данных «Домклик» и ЦФА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Дороже всего первичное жилье в Москве (408,4 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербурге (271,4 тыс. руб.), Московской области (228,8 тыс. руб.), Татарстане (197 тыс. руб.) и Нижегородской области (186 тыс. руб.). Пензенская область оказалась на последнем месте со стоимостью одного «квадрата» 108 тыс. руб. Предпоследнюю строчку заняла Воронежская область (130,8 тыс. руб.), выше — Удмуртия (131,4 тыс. руб.).

За минувший месяц цены на новостройки в Пензенской области снизились на 0,3%. За год аналитики зафиксировали рост на 6,5%, что ниже среднего уровня по стране (+8,8%). При этом в Воронежской области первичное жилье подорожало за год на 5,9%, а убавило за месяц также 0,3%.

Вторичное жилье в других регионах наблюдения «Ъ — Средняя Волга» оказалось одним из самых дешевых в стране. В Волгоградской области 1 кв. м стоит в среднем 91 тыс. руб. В Саратовской области зафиксировали 85,7 тыс. руб.

Дарья Васенина