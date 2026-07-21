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«Уральские авиалинии» уволили пилота, который пришел на рейс пьяным

Пилота «Уральских авиалиний» уволили после того, как он прибыл на рейс Москва — Краснодар в состоянии алкогольного опьянения — прибор показал 0,18 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инцидент произошел в феврале, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По данным агентства, пилот должен был доставить из Москвы в Краснодар 162 человека. Однако при предполетном контроле в Домодедово сотрудники заметили у мужчины красные глаза и запах перегара. Его отстранили от полета, после чего уволили.

После случившегося Ространснадзор вынес авиакомпании предупреждение. В «Уральских авиалиниях», по данным издания, пилот проработал чуть больше года.

Полина Бабинцева

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