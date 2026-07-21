Президент США ввел 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин против целого списка товаров из Канады. По его словам, это стало ответом на «неравноправное отношение» канадцев к американскому импорту и отместкой за «отравление» американского воздуха из-за мощных лесных пожаров в соседней стране.

Согласно указам, подписанным Трампом 20 июля, под удар попал целый ряд потребительских товаров из Канада, в том числе вино и хоккейные клюшки, а также некоторые строительные материалы, в частности, цемент.

В Оттаве, которой не привыкать к недружественным выпадам главы Белого дома, заявили о праве на аналогичные меры против американского экспорта, но отметать возможность удалить споры путем переговоров не стали.

Подробности — в материале «Не нужно им клюшек канадских».