80-летний президент Никарагуа решил отменить выборы в стране

Одно из редких появлений президента Никарагуа Даниэля Ортеги на публике стало настоящей сенсацией. 19 июля на церемонии, посвященной 47-й годовщине свержения диктатора Сомосы, политик заявил, что в стране больше не будут проводиться президентские выборы. Он также пообещал скорейшее принятие законов, которые «построят стену» против «заговорщиков» и «предателей» из числа сторонников оппозиции.

«Больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные партии.— “Ъ”) могли попытаться захватить правительство, захватить власть»,— сообщил президент.

Считается, что архитектором всех последних изменений в стране выступила жена Ортеги: он сам редко появляется на публике из-за проблем со здоровьем (до нынешнего заявления его не видели целых два месяца), тогда как она руководит кабинетом министров и продвигает законодательные инициативы через фракцию партии в парламенте.

Полная отмена выборов — прецедент мирового масштаба. И если в Никарагуа эту затею осуществят, страна окажется в одном ряду с Эритреей — там с момента получения независимости в 1993 году ни разу не проводились выборы.

Подробнее — в материале «В Никарагуа сочли право голоса излишним».