Госдума разрешила туристическим автобусам ездить по выделенкам

Госдума приняла закон, разрешающий регионам допускать на выделенные полосы туристические и другие виды автобусов, обслуживающих «массовые мероприятия».

Сейчас на выделенки могут выезжать школьные автобусы и наземный городской транспорт. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя вправе утвердить также перечни туристических автобусов, которым можно ездить по полосам. В Минтрансе считают, что для развития туристической отрасли все субъекты федерации должны иметь право утверждать такие перечни. Ведомство подготовило поправки к закону «О безопасности дорожного движения», которые были внесены в Госдуму в 2025 году и сейчас приняты в третьем чтении.

«Ъ» ранее опрашивал регионы по поводу заинтересованности в новом законе. Власти Московской области и Краснодарского края заявили, что планируют воспользоваться новой опцией, допустив новые виды транспорта на выделенные полосы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выделенкам добавят движения».

Иван Буранов