Выделенкам добавят движения

Правительство, по данным “Ъ”, хочет разрешить регионам допускать на выделенные полосы туристические и другие виды автобусов, обслуживающие «массовые мероприятия». Такая возможность появится в рамках одобренного Белым домом законопроекта. Сегодня правом езды по выделенкам обладает транспорт, перевозящий школьников и пассажиров городских маршрутов. Участники туррынка идею поддерживают, обращая внимание на то, что для реализации закона нужен федеральный реестр туристических автобусов, он позволит исключить оформление ошибочных штрафов с дорожных камер.

В четверг, 4 декабря, на заседании правительства РФ был одобрен для внесения в Госдуму разработанный Минтрансом пакет поправок в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (“Ъ” ознакомился с текстом). Регионы смогут самостоятельно решать, какие автобусы пускать на выделенные полосы. Законопроект нужен для удовлетворения «интересов туристического транспорта» и обслуживания массовых мероприятий, следует из пояснительной записки.

Субъекты федерации будут принимать решения о допуске автобусов на выделенки «с учетом региональной специфики и городской инфраструктуры, а также потребностей жителей», поясняли в Минтрансе.

«Туристско-экскурсионные перевозки могут иметь разный формат,— отмечают в министерстве.— Это может быть перевозка отдыхающих пансионата автобусом, принадлежащим пансионату, к ближайшему месту туристического притяжения на безвозмездной основе».

ПДД, напомним, разрешают ездить по выделенкам маршрутным, школьным автобусам, такси и велосипедам. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут утвердить региональные перечни автобусов, которым также разрешено ездить по полосам. Штраф за выезд на выделенку в Москве и Петербурге составляет 4,5 тыс. руб., в остальных городах — 2,25 тыс. руб.

«Движение по выделенным полосам позволит автобусам, перевозящим группы туристов и экскурсантов, своевременно прибывать на объекты показа, вокзалы, в аэропорты,— пояснили “Ъ” в Минэкономики.— Особенно это актуально для крупных городов с интенсивным трафиком. Более быстрый и комфортный переезд позволит туроператорам сделать свои программы насыщеннее (дополнить дополнительными экскурсиями или точками притяжения вместо стояния в пробках)». По данным министерства, в 2024 году регулярными автобусами было перевезено 8,8 млн туристов, что на 29% больше, чем в 2023 году.

“Ъ” спросил у регионов, интересна ли им новая опция. В подмосковном минтрансе “Ъ” сказали, что уже рассматривают возможность запуска заказных автобусов по выделенкам. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края предполагают, что воспользуются новой опцией, если она приведет к безопасности и скорости передвижения автобусов. Глава Объединения пассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова считает, что нововведение заинтересует города с серьезными пробками, например, Казань во время пика туристического сезона. Запрос отрасли на допуск автобусов на выделенки существует, подтверждает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, тем более что перевозка туристических групп часто привязана к определенному времени.

Он обращает внимание, что для реализации закона понадобится единый реестр туристических автобусов, к которому будут «обращаться» камеры, выносящие автоматические штрафы за выезд на выделенку. В Минтрансе, комментируя позицию АТОР, говорят, регионы могут создать такие реестры сами — единой базы данных не нужно.

Если реестр будет существовать только на базе региона, субъект федерации и ГИБДД должны будут утвердить регламент взаимодействия, пояснили “Ъ” в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов комплексов).

«Практика показывает, что подобные регламенты разрабатываются и утверждаются долго и довольно тяжело»,— отмечают в организации. В ОКО призывают учитывать и тот факт, что туристические автобусы могут курсировать на межрегиональных маршрутах (например, между Вологдой и Ярославлем), а значит транспортные средства должны будут каким-то образом попадать сразу в реестры нескольких субъектов.

Иван Буранов; Анна Перова, Краснодар