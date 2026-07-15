Шуваев: 1,2 млрд рублей дополнительно направят на капремонт дорог в Белгороде

В 2026 году на капитальный ремонт дорог в Белгороде дополнительно направят 1,2 млрд руб. В период с середины августа до конца октября планируют отремонтировать еще пять участков общей протяженностью свыше 3,7 км. Об этом 15 июля рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

В дополненный список ремонта дорог внесли следующие пункты:

улица Буденного — от улицы Губкина до улицы Конева;

улица Калинина — от Белгородского проспекта до улицы Индустриальной;

Гражданский проспект — от улицы Попова до улицы Вокзальной;

улица Вокзальная — от Гражданского проспекта до улицы Преображенской;

второй этап ремонта улицы Чумичова — от Белгородского проспекта до улицы 3-го Интернационала.

По информации главы региона, в сравнении с прошлым годом объем ямочного ремонта в Белгороде вырос почти в пять раз. Износ дорожной сети составляет около 50%. На шести участках дорог общей протяженностью 3,4 км работы либо уже завершены, либо идут в настоящее время.

«В 2027 году отремонтируем еще 13 участков, что составит уже 18 км городских дорог»,— отметил господин Шуваев.

Одновременно продолжается обновление дорожной сети по всему региону. По данным региональных властей, накануне был завершен ремонт трех участков:

В Белгородском округе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновили 1,4 км дороги к Комсомольскому, которая напрямую связывает поселок с федеральной трассой М-2.

В Разумном по программе дорожных работ обновили участок Белгород — Шебекино — Волоконовка протяженностью 1,5 км. Помимо полотна, отремонтирован мост через реку Разумная и остановки общественного транспорта, восстановлены тротуары и разделительная полоса.

Также по нацпроекту приведено к нормативу 1,2 км подъезда к селу Ураково в Красненском округе. Участок заканчивается в центре населенного пункта на улице Гагарина.

«Современные и безопасные дороги — это комфорт каждого, кто передвигается на автомобильном транспорте. Работу будем продолжать, чтобы поездки стали удобнее»,— подчеркнул Александр Шуваев.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства (УПРДОР) заключило контракт с ООО «Белдорстрой» на содержание дороги «М-2 "Крым" Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 "Каспий"» в Белгородской области. Компания была единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену в размере 225,3 млн руб.

Денис Данилов