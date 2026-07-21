Харитон Агрба и Заур Абдуллаев поборятся за звание временного чемпиона WBA

Промоутерская компания RCC Promotions, которую представляют многие ведущие российские боксеры, сообщила о том, что два известных российских боксера — Харитон Агрба и Заур Абдуллаев — встретятся друг с другом в очень статусном поединке. На кону в нем будет стоять титул так называемого временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Он второй по значимости в WBA. При этом владелец ранга автоматически получает шанс выиграть и полноценный чемпионский титул после матча с его владельцем. В данный момент им является популярный американский боец Гэри Антуан Расселл. Титул он завоевал в марте прошлого года, а защитил в феврале нынешнего, справившись с японцем Энди Хираокой. На прошлой неделе стало известно, что следующее выступление Расселла состоится осенью.

WBA уже санкционировала поединок между Харитоном Агрбой и Зауром Абдуллаевым. RCC Promotions пообещала объявить дату и место его проведения позднее.

Подробнее — в материале «Российские боксеры поделят титул».