Российские боксеры поделят титул

Два известных российских боксера — Харитон Агрба и Заур Абдуллаев — будут драться друг с другом за титул так называемого временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Победитель их боя получит шанс завоевать полноценное чемпионское звание, которым сейчас владеет американец Гэри Антуан Расселл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Харитон Агрба Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Заур Абдуллаев (справа) Фото: Донат Сорокин / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Харитон Агрба Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Заур Абдуллаев (справа) Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Промоутерская компания RCC Promotions, которую представляют многие ведущие российские боксеры, сообщила о том, что Харитон Агрба и Заур Абдуллаев встретятся друг с другом в очень статусном поединке. На кону в нем будет стоять титул так называемого временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации. Он второй по значимости в WBA. При этом владелец ранга автоматически получает шанс выиграть и полноценный чемпионский титул после матча с его владельцем. В данный момент им является популярный американский боец Гэри Антуан Расселл. Титул он завоевал в марте прошлого года, а защитил в феврале нынешнего, справившись с японцем Энди Хираокой. На прошлой неделе стало известно, что следующее выступление Расселла состоится осенью.

WBA уже санкционировала поединок между Харитоном Агрбой и Зауром Абдуллаевым. RCC Promotions пообещала объявить дату и место его проведения позднее.

В этом матче столкнутся два очень интересных боксера. За рубежом лучше известен Заур Абдуллаев. Дело в том, что он уже проводил без каких-либо оговорок топовые бои, пользовавшиеся повышенным вниманием публики. Правда, они состоялись в рамках предыдущей — легкой (до 61 кг) — весовой категории. В ней Абдуллаев добился серьезных успехов и даже бился за чемпионский пояс. Первая возможность добыть его россиянину выпала в 2019 году. Тогда Абдуллаев, у которого не было в карьере поражений, дрался в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) с американской суперзвездой Девином Хейни. Поединок сложился для Абдуллаева неудачно. Перед пятым раундом, оценив состояние Абдуллаева, его секунданты отказались от продолжения матча.

После этого Заур Абдуллаев одолел нескольких элитных оппонентов, в том числе венесуэльца Хорхе Линареса, и снова вышел на чемпионский поединок. В мае 2025 года он сражался с американцем Реймондом Мураталлой за пояс временного чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) и на сей раз проиграл по очкам.

Харитона Агрбу должен хорошо знать любой, кто внимательно следит за боксом отечественным. Агрба еще в начале текущего десятилетия, на заре профессиональной карьеры пробрел репутацию одного из наиболее многообещающих российских бойцов. Причина — его крайне эффектный стиль. Агрбе удавалось сочетать навыки «игровика», владеющего преимуществом за счет искусной техники, с исключительной жесткостью. Она была сюрпризом, например, для бывшего чемпиона мира намибийца Джулиуса Индонго, с которым Харитон Агрба расправился четыре года назад.

Ему прогнозировали довольно быстрый взлет. Однако его, кажется, резко затормозили санкции, которые обрушились на российский спорт в 2022 году.

Профессионального бокса они коснулись в меньшей степени, но и этот сегмент из-за них пострадал. Во всяком случае, российские боксеры стали испытывать трудности с продвижением в рейтинге и подбором соответствующих по уровню соперников.

Харитону Агрбе, чтобы не растерять позиции, пришлось пройти через непростое испытание. В июле 2025 года, не имея осечек, он сам неожиданно нарвался на нокаут во втором раунде от котировавшегося гораздо ниже аргентинца Рубена Муньоса. В декабре, однако, Агрба взял у него убедительный реванш. На всех трех судейских картах его перевес оказался подавляющим. Эта победа позволила россиянину занять верхнюю строчку в рейтинге WBA.

В классификации сильнейших представителей категории BoxRec Харитон Агрба замыкает первую десятку. Заур Абдуллаев располагается на строчку выше. Гэри Антуан Расселл в ней на пятой позиции.

Алексей Доспехов