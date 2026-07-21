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Российские боксеры поделят титул

Харитон Агрба и Заур Абдуллаев встретятся в бою за звание временного чемпиона в первом полусреднем весе

Два известных российских боксера — Харитон Агрба и Заур Абдуллаев — будут драться друг с другом за титул так называемого временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Победитель их боя получит шанс завоевать полноценное чемпионское звание, которым сейчас владеет американец Гэри Антуан Расселл.

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Харитон Агрба

Харитон Агрба

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заур Абдуллаев (справа)

Заур Абдуллаев (справа)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Харитон Агрба

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Заур Абдуллаев (справа)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Промоутерская компания RCC Promotions, которую представляют многие ведущие российские боксеры, сообщила о том, что Харитон Агрба и Заур Абдуллаев встретятся друг с другом в очень статусном поединке. На кону в нем будет стоять титул так называемого временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации. Он второй по значимости в WBA. При этом владелец ранга автоматически получает шанс выиграть и полноценный чемпионский титул после матча с его владельцем. В данный момент им является популярный американский боец Гэри Антуан Расселл. Титул он завоевал в марте прошлого года, а защитил в феврале нынешнего, справившись с японцем Энди Хираокой. На прошлой неделе стало известно, что следующее выступление Расселла состоится осенью.

WBA уже санкционировала поединок между Харитоном Агрбой и Зауром Абдуллаевым. RCC Promotions пообещала объявить дату и место его проведения позднее.

В этом матче столкнутся два очень интересных боксера. За рубежом лучше известен Заур Абдуллаев. Дело в том, что он уже проводил без каких-либо оговорок топовые бои, пользовавшиеся повышенным вниманием публики. Правда, они состоялись в рамках предыдущей — легкой (до 61 кг) — весовой категории. В ней Абдуллаев добился серьезных успехов и даже бился за чемпионский пояс. Первая возможность добыть его россиянину выпала в 2019 году. Тогда Абдуллаев, у которого не было в карьере поражений, дрался в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) с американской суперзвездой Девином Хейни. Поединок сложился для Абдуллаева неудачно. Перед пятым раундом, оценив состояние Абдуллаева, его секунданты отказались от продолжения матча.

После этого Заур Абдуллаев одолел нескольких элитных оппонентов, в том числе венесуэльца Хорхе Линареса, и снова вышел на чемпионский поединок. В мае 2025 года он сражался с американцем Реймондом Мураталлой за пояс временного чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) и на сей раз проиграл по очкам.

Харитона Агрбу должен хорошо знать любой, кто внимательно следит за боксом отечественным. Агрба еще в начале текущего десятилетия, на заре профессиональной карьеры пробрел репутацию одного из наиболее многообещающих российских бойцов. Причина — его крайне эффектный стиль. Агрбе удавалось сочетать навыки «игровика», владеющего преимуществом за счет искусной техники, с исключительной жесткостью. Она была сюрпризом, например, для бывшего чемпиона мира намибийца Джулиуса Индонго, с которым Харитон Агрба расправился четыре года назад.

Ему прогнозировали довольно быстрый взлет. Однако его, кажется, резко затормозили санкции, которые обрушились на российский спорт в 2022 году.

Профессионального бокса они коснулись в меньшей степени, но и этот сегмент из-за них пострадал. Во всяком случае, российские боксеры стали испытывать трудности с продвижением в рейтинге и подбором соответствующих по уровню соперников.

Харитону Агрбе, чтобы не растерять позиции, пришлось пройти через непростое испытание. В июле 2025 года, не имея осечек, он сам неожиданно нарвался на нокаут во втором раунде от котировавшегося гораздо ниже аргентинца Рубена Муньоса. В декабре, однако, Агрба взял у него убедительный реванш. На всех трех судейских картах его перевес оказался подавляющим. Эта победа позволила россиянину занять верхнюю строчку в рейтинге WBA.

В классификации сильнейших представителей категории BoxRec Харитон Агрба замыкает первую десятку. Заур Абдуллаев располагается на строчку выше. Гэри Антуан Расселл в ней на пятой позиции.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №130 от 22.07.2026, стр. 8

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