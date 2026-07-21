В Астрахани с 22 июля возобновят работу все АЗС «Лукойл» и еще три АЗС «Газпром»

С завтрашнего дня в Астрахани откроются все АЗС «Лукойл» и дополнительные три АЗС «Газпром». В ситуации с топливом в регионе, которая остается непростой, наблюдается позитивная динамика, отметил губернатор Игорь Бабушкин. Об этом сообщает его канал в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бабушкин сообщил об открытии всех АЗС "Лукойл" в Астрахани

Фото: ФАС России Игорь Бабушкин сообщил об открытии всех АЗС "Лукойл" в Астрахани

Фото: ФАС России

По словам главы региона, в Астраханскую область увеличили поставки топлива, что позволило повысить лимиты отпуска. На «Лукойле» в данный момент он равен 40 л на одну машину, на «Газпроме» — 30 л. «Ранее принятые решения позволили перераспределить пиковую нагрузку и избежать ежедневного скопления одних и тех же автомобилей», — заявил господин Бабушкин.

Ранее в Астраханской области начал действовать режим заправки автомобилей по четным и нечетным номерам. Расписание работы заправок, а также последние цифры номеров машин, которые могут заправиться в этот день, публикуются каждое утро администрацией главы региона. Кроме этого, для АЗС ввели временной график работы. «Решение принято, чтобы объединить запасы топлива на нескольких станциях, а не распределять их малыми объемами по всем АЗС. Так мы сократим ситуации, когда топливо быстро заканчивается, а люди ждут следующего бензовоза, который может не прийти в этот день», — комментировал ситуацию с топливом в начале июля Игорь Бабушкин.

Марина Окорокова