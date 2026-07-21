Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из колонии роль в фильме
Актер Михаил Ефремов исполнит главную роль в фильме «Отец. Еще отец». Это станет его первой ролью в кино после освобождения из колонии в 2025 году. Фильм был представлен во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры. Трансляция велась на сайте компании.
Михаил Ефремов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Режиссер — Александр Баршак. На презентации создатели заявили, что фильм «соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры». Жанр — комедийная драма. Главную роль также исполнит Данила Козловский. Кроме того, в актерском составе заявлены Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет фильма — 130 млн руб. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат».
В сентябре 2020 года Михаил Ефремов пьяным выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице. Господин Ефремов освободился условно-досрочно из колонии в Белгородской области в апреле 2025 года, отбыв более четырех лет из назначенных восьми. В феврале 2026 года он впервые после выхода из колонии исполнил роль в театральной постановке.
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Михаил Ефремов в кино и жизни
В период отбывания наказания в колонии Михаил Ефремов занимался творческой деятельностью: он выступил автором сценария фильма «Евангелие от Федора» по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание», который занял призовое место на всероссийском конкурсе среди осужденных в 2021 году. Также актер озвучивал объявления ФСИН на территории колонии. Его адвокат Юрий Падалко отмечал, что Ефремов будет проходить лечение после освобождения и скучал по своей профессии.
Суд сократил изначальный срок наказания Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет лишения свободы. В феврале 2023 года актер сначала подавал ходатайство о замене оставшейся части срока на принудительные работы, но вскоре отозвал его. Администрация колонии дала положительную характеристику Михаилу Ефремову, отметив его участие в культурно-просветительских мероприятиях и освоение нескольких профессий.