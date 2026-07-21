Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из колонии роль в фильме

Актер Михаил Ефремов исполнит главную роль в фильме «Отец. Еще отец». Это станет его первой ролью в кино после освобождения из колонии в 2025 году. Фильм был представлен во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры. Трансляция велась на сайте компании.

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Михаил Ефремов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Режиссер — Александр Баршак. На презентации создатели заявили, что фильм «соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры». Жанр — комедийная драма. Главную роль также исполнит Данила Козловский. Кроме того, в актерском составе заявлены Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет фильма — 130 млн руб. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат».

В сентябре 2020 года Михаил Ефремов пьяным выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице. Господин Ефремов освободился условно-досрочно из колонии в Белгородской области в апреле 2025 года, отбыв более четырех лет из назначенных восьми. В феврале 2026 года он впервые после выхода из колонии исполнил роль в театральной постановке.