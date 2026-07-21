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Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из колонии роль в фильме

Актер Михаил Ефремов исполнит главную роль в фильме «Отец. Еще отец». Это станет его первой ролью в кино после освобождения из колонии в 2025 году. Фильм был представлен во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры. Трансляция велась на сайте компании.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Режиссер — Александр Баршак. На презентации создатели заявили, что фильм «соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры». Жанр — комедийная драма. Главную роль также исполнит Данила Козловский. Кроме того, в актерском составе заявлены Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет фильма — 130 млн руб. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат».

В сентябре 2020 года Михаил Ефремов пьяным выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице. Господин Ефремов освободился условно-досрочно из колонии в Белгородской области в апреле 2025 года, отбыв более четырех лет из назначенных восьми. В феврале 2026 года он впервые после выхода из колонии исполнил роль в театральной постановке.

Фотогалерея

Михаил Ефремов в кино и жизни

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Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ  /  купить фото

С актером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

С актером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Стас Владимиров / Коммерсантъ  /  купить фото

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ  /  купить фото

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

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Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С актером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В период отбывания наказания в колонии Михаил Ефремов занимался творческой деятельностью: он выступил автором сценария фильма «Евангелие от Федора» по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание», который занял призовое место на всероссийском конкурсе среди осужденных в 2021 году. Также актер озвучивал объявления ФСИН на территории колонии. Его адвокат Юрий Падалко отмечал, что Ефремов будет проходить лечение после освобождения и скучал по своей профессии.

Суд сократил изначальный срок наказания Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет лишения свободы. В феврале 2023 года актер сначала подавал ходатайство о замене оставшейся части срока на принудительные работы, но вскоре отозвал его. Администрация колонии дала положительную характеристику Михаилу Ефремову, отметив его участие в культурно-просветительских мероприятиях и освоение нескольких профессий.

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