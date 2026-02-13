Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену

Михаил Ефремов принял участие в закрытом пресс-показе любовной драмы «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова, сообщает агентство «Москва». Это стало первым выходом актера на сцену после освобождения из колонии.

Господин Ефремов и актриса Анна Михалкова исполняют в постановке главные роли. На пробном показе присутствовал также режиссер-постановщик Никита Михалков. «В зале — аншлаг»,— отмечается в сообщении агентства. По сюжету «Без свидетелей» бывшие супруги случайно оказываются наедине спустя годы после расставания. Как ожидается, премьера спектакля состоится 25 и 26 марта.

О том, что господин Ефремов вошел в труппу «Мастерской 12», Никита Михалков сообщил в сентябре 2025 года, подчеркнув, что «судьба многому научила» этого артиста.

9 апреля 2025-го Михаил Ефремов освободился условно-досрочно из колонии в Белгородской области, отбыв более четырех лет из назначенных восьми. В сентябре 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.