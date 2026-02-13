Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену

Михаил Ефремов принял участие в закрытом пресс-показе любовной драмы «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова, сообщает агентство «Москва». Это стало первым выходом актера на сцену после освобождения из колонии.

Фото: «Мастерская «12»

Фото: «Мастерская «12»

Фото: «Мастерская «12»

Господин Ефремов и актриса Анна Михалкова исполняют в постановке главные роли. На пробном показе присутствовал также режиссер-постановщик Никита Михалков. «В зале — аншлаг»,— отмечается в сообщении агентства. По сюжету «Без свидетелей» бывшие супруги случайно оказываются наедине спустя годы после расставания. Как ожидается, премьера спектакля состоится 25 и 26 марта.

О том, что господин Ефремов вошел в труппу «Мастерской 12», Никита Михалков сообщил в сентябре 2025 года, подчеркнув, что «судьба многому научила» этого артиста.

9 апреля 2025-го Михаил Ефремов освободился условно-досрочно из колонии в Белгородской области, отбыв более четырех лет из назначенных восьми. В сентябре 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

Актер театра и УДО

Актер у своего дома в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Михаил Ефремов в сопровождении актера Никиты Высоцкого прибывает в свою квартиру в Москве, 9 апреля 2025 года

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На вручении премии «Человек года» по версии журнала GQ в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На XV рок-фестивале «Нашествие» в Большом Завидово Тверской области, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

С журналистом Андреем Васильевым (слева) в ресторане «Слимс», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

На праздновании 5-летия со дня выхода в печать журнала «Русский пионер» на сцене театра «Современник», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На презентации шестого тома «Намедни» журналиста Леонида Парфенова в кафе «Булка» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С актером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на XII фестивале искусств «Черешневый лес» в Доме Пашкова, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой на традиционном «Bosco бале» в ресторане отеля «Метрополь», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

На выступлении в проекте «Гражданин поэт» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Аллой Покровской на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом центре Lotte Plaza, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актер Михаил Ефремов, спортивный телеведущий Василий Уткин и главный редактор издания «Газета.ru» Михаил Михайлин после премьеры спектакля «Каменный гость» в клубе «Коммерсантъ», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Мцитуридзе после премьеры фильма режиссера Григория Константинопольского «Кошечка» в клубе The Most, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Калининградской области Георгий Боос, актер Михаил Ефремов и худрук театра «Современник» Галина Волчек на юбилейном вечере «Коммерсанта» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С актрисой Ренатой Литвиновой и режиссером Виктором Гинзбургом на съемках фильма «Generation П» в Гостином дворе, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С дочерью Верой на вечеринке «Стихи под водку» в ресторане «Манон», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С директором по стратегическому планированию Группы компаний «Ренова» Андреем Шторхом в ресторане «Тропикана», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Павлом Лунгиным после открытия XXIX Московского международного кинофестиваля в Нескучном саду, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актрисой Мариной Голуб (в центре) на кинопремии «Белый квадрат» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

На открытии клуба «Маяк», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Актеры Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин на премьере фильма «Жесть» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Во время награждения лауреатов премии «Белый слон» с актрисой Екатериной Волковой в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На съемках фильма «Пан полуденный», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Актеры Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов на презентации киностудии «Русский богатырь» в Доме кино, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечере в честь 75-летия своего отца, основателя театра «Современник» Олега Ефремова, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Михаил Ефремов на пресс-конференции, посвященной выходу фильма Гарика Сукачева «Праздник» в клубе «Кино», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

