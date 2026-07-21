FT: Трамп может в ближайшие дни ввести новые пошлины на товары из 60 стран

Составлено ИИ-Ассистентъ

Политика введения торговых пошлин является частью агрессивной торговой политики Дональда Трампа, которую он проводил и в свой первый президентский срок. Он рассматривает пошлины как инструмент для пересмотра международной торговой системы и достижения целей США. Эти меры вызывают критику, поскольку ранее ни один американский президент не использовал закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин, чаще он применялся для экономических санкций. Кроме того, суд признал незаконными ряд тарифов, введенных Трампом в апреле 2025 года, сочтя, что он превысил полномочия, однако позднее Апелляционный суд США восстановил их действие.

Эксперты сходятся во мнении, что такая политика может привести к масштабным сбоям в глобальных цепочках поставок, замедлению роста мирового ВВП и разгону инфляции в США, а также к стагфляции в развитых странах. Однако сторонники Трампа утверждают, что эти меры способствуют переносу производств в США и защищают американские компании от недобросовестной конкуренции. Команда Трампа рассматривала различные сценарии введения пошлин, включая постепенное увеличение тарифов на 2-5% в месяц, а также высокие пошлины на товары из стран, с которыми у США большой торговый дефицит, например Китай (до 60%), ЕС (до 50%) и Мексика (до 25%).