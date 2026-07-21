FT: Трамп может в ближайшие дни ввести новые пошлины на товары из 60 стран
Президент США Дональд Трамп может ввести на этой неделе новые пошлины на товары из 60 стран, пишет со ссылкой на источники Financial Times. По данным собеседников газеты, размер новых пошлин может варьироваться от 10% до 12,5%.
Политика введения торговых пошлин является частью агрессивной торговой политики Дональда Трампа, которую он проводил и в свой первый президентский срок. Он рассматривает пошлины как инструмент для пересмотра международной торговой системы и достижения целей США. Эти меры вызывают критику, поскольку ранее ни один американский президент не использовал закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин, чаще он применялся для экономических санкций. Кроме того, суд признал незаконными ряд тарифов, введенных Трампом в апреле 2025 года, сочтя, что он превысил полномочия, однако позднее Апелляционный суд США восстановил их действие.
Эксперты сходятся во мнении, что такая политика может привести к масштабным сбоям в глобальных цепочках поставок, замедлению роста мирового ВВП и разгону инфляции в США, а также к стагфляции в развитых странах. Однако сторонники Трампа утверждают, что эти меры способствуют переносу производств в США и защищают американские компании от недобросовестной конкуренции. Команда Трампа рассматривала различные сценарии введения пошлин, включая постепенное увеличение тарифов на 2-5% в месяц, а также высокие пошлины на товары из стран, с которыми у США большой торговый дефицит, например Китай (до 60%), ЕС (до 50%) и Мексика (до 25%).