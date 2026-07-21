Еврокомиссар по технологиям Вирккунен: ИИ становится геополитическим оружием

Еврокомиссар по технологиям и кибербезопасности Хенна Вирккунен в интервью Financial Times (FT) призвала к технологической независимости и предупредила, что ИИ превратился в инструмент геополитического давления. «Крайне важно, чтобы Европа наращивала собственный потенциал и чтобы мы не зависели от третьих стран в отношении этих технологий»,— заявила госпожа Вирккунен.

FT отмечает, что опасения Еврокомиссии возросли, когда в июне США ввели экспортные ограничения на передовые модели Anthropic из соображений безопасности. Впрочем, эти ограничения быстро отменили. «Этот случай ясно показал, насколько важно быть готовыми к подобной реальности в нашей киберсреде,— отметила политик.— В ближайшие месяцы и годы на рынок выйдут новые мощные ИИ-модели, и мы обязаны подготовиться».

Газета в этой связи напоминает, что ответом на подобные вызовы стал представленный ЕС в июне пакет мер по укреплению технологического суверенитета. Речь идет о поддержке европейских игроков в сфере полупроводников, облачных вычислений и ИИ, таких как Mistral, Scaleway и OVHcloud.

Екатерина Наумова