Журналиста-иноагента Сергея Смирнова объявили в розыск
Управление Следственного комитета по Москве заочно предъявило обвинение журналисту Сергею Смирнову (признан в РФ иностранным агентом) в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как сообщила пресс-служба СКР, он объявлен в розыск.
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Следователи направили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ в суд. СКР сообщил, что в течение года журналиста дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
«Несмотря на это, находясь за границей, он опубликовал в публичном канале мессенджера материалы без обязательной пометки о том, что они созданы и распространены иностранным агентом», — заявил СКР.
Уголовные дела по статье 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждаются после неоднократных административных штрафов за отсутствие маркировки. Например, рэпер Мирон Федоров (признан Минюстом иностранным агентом) был объявлен в розыск по аналогичной статье после того, как дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Также рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иностранным агентом) объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах после четырех штрафов за отсутствие маркировки, а затем изменили его статус на обвиняемого.
Похожие обстоятельства предшествовали объявлению в розыск Тимура Олевского (внесен в реестр иноагентов), журналиста Ильи Косыгина (признан в России иноагентом), Монеточки (внесена в реестр иностранных агентов) и Аркадия Бабченко (признан в России иностранным агентом). Все они были оштрафованы за несоблюдение требований законодательства об иноагентах до возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы.