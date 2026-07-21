Журналиста-иноагента Сергея Смирнова объявили в розыск

Управление Следственного комитета по Москве заочно предъявило обвинение журналисту Сергею Смирнову (признан в РФ иностранным агентом) в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как сообщила пресс-служба СКР, он объявлен в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи направили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ в суд. СКР сообщил, что в течение года журналиста дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

«Несмотря на это, находясь за границей, он опубликовал в публичном канале мессенджера материалы без обязательной пометки о том, что они созданы и распространены иностранным агентом», — заявил СКР.