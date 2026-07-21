Орловское УФАС выявило нарушения в рекламе банка ПСБ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области признало ненадлежащей рекламу банка ПСБ в эфире радиостанции DFM. Банк, как установило УФАС, рекламировал вклад, не озвучивая «полный перечень условий оказания финансовой услуги». Об этом в ведомстве рассказали 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой»,— заявили в УФАС.

На рекламу антимонопольщикам пожаловался один из жителей региона. УФАС возбудило дело в отношении банка ПСБ. Как уточнили в ведомстве, финансовой организации «грозит штраф в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ». В частности, для кредитных организаций штрафы по этой статье доходят до 1,6 млн руб.

В середине июня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что билборды Сбербанка в Орле с рекламой программы долгосрочных сбережений (ПДС) стали поводом для возбуждения дела о нарушении рекламного законодательства. По мнению УФАС, реклама не позволяет получить «всю необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях вклада, определяющих размер счета и влияющих на его доходность».

Денис Данилов