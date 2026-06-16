Орловское УФАС усмотрело нарушения в рекламе Сбербанка

Билборды Сбербанка в Орле с рекламой программы долгосрочных сбережений (ПДС) стали поводом для возбуждения дела по признакам нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщили в региональном УФАС. По мнению ведомства, реклама не позволяет получить «всю необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях вклада, определяющих размер счета и влияющих на его доходность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На рекламных конструкциях, отметили в УФАС, крупным шрифтом написана «привлекательная для потребителя информация» о процентной ставке по вкладу — до 22% годовых, а также хорошо видна сумма 360 тыс. руб., но без дополнительных разъяснений.

«Форма, размер, ограниченное время считывания текста поясняющих сносок не позволяют потребителям воспринять данный текст в полном объеме, в отличие от информации о размере процентной ставки по вкладу, которая в рекламе приводится крупным шрифтом»,— заявили в ведомстве.

В УФАС подчеркнули, что «в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия». Речь в данном случае идет об ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ. В частности, для кредитных организаций штрафы по этой статье доходят до 1,6 млн руб.

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что в первом квартале 2026-го жители макрорегиона вложили 9 млрд руб. в ПДС. Всего же с момента старта программы в 2024 году и до конца марта 2026-го в Черноземье заключили 674,5 тыс. договоров долгосрочных сбережений, перечислив на счета негосударственных пенсионных фондов 38,6 млрд руб. Непосредственно в Орловской области заключили 80,3 тыс. договоров на 4,2 млрд руб.

Денис Данилов