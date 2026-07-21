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Жительница Тюмени нашла на своей даче майнинговую ферму

Полиция проводит проверку по факту обнаружения жительницей Тюмени на своем дачном участке майнинговой фермы. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в УМВД по Тюменской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Baza, владелица участка приобрела землю в 2025 году, однако долгое время не могла туда попасть из-за плохой дороги. Когда она приехала на дачу, то обнаружила на участке несколько конструкций, похожих на ульи. Позже выяснилось, что внутри находилось оборудование для майнинга криптовалюты. Женщина обратилась в полицию, после чего аппаратуру забрали.

«По данному происшествию проводится проверка. После установления полных обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему»,— сообщили в УМВД.

Полина Бабинцева

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