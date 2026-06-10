Липецкая структура «Газпрома» требует с елецкого МУПа почти 92 млн рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» к муниципальному предприятию (МУП) «Елец-сервис». Сумма требований составляет 91,7 млн руб. Причины их возникновения не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иск пока не принят к производству. Стороны неоднократно встречались в судах и ранее — с 2023 года между ними было зарегистрировано 24 спора. Во всех случаях истцом выступала структура «Газпрома», а ответчиком — МУП.

Последний раз в апреле «Газпром» требовал взыскать с «Елец-сервиса» 751 тыс. руб. задолженности по договору поставки газа, заключенному в 2023 году. Однако в начале июня истец передумал судиться с предприятием, и производство по делу было прекращено.

По данным Rusprofile, МУП «Елец-сервис» зарегистрировано в Ельце в 2010 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредитель — администрация райцентра. В 2025 году выручка МУПа составила 434 млн руб., чистый убыток — 94 млн руб. Директор — Павел Егорцов.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что тамбовская структура «Газпрома» требует еще 110 млн руб. с «Тамбовской сетевой компании». Речь идет о задолженности по девяти договорам поставки газа за март 2026 года.

Егор Якимов