КС уточнил применение повышающих налоговых коэффициентов для участков под ИЖС
Конституционный суд запретил применять повышающий коэффициент (2 и 4) при исчислении налога на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), если к ним уже применяется налоговая ставка, установленная в пределах 1,5%. Это следует из постановления суда.
1,5% — это льготная налоговая ставка, которая применяется для участков, используемых в предпринимательской деятельности. Для тех, кто строит дом для собственного проживания, ставка составляет 0,3%. Коэффициенты 2 и 4 начисляются, если владелец участка для ИЖС вовремя не зарегистрировал возведенный на нем объект. Коэффициент 2 применяется три года до регистрации прав на жилье, а 4 — по истечении этого срока, если права так и не были зарегистрированы.
Суд вынес решение после поступления жалобы от ООО «Корнер Казань». Компания владеет земельными участками в Казани, которые разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства. При расчете земельного налога за 2023 год налоговый орган применил ставку 1,5%, которую установила городская Дума. Однако при расчете налога были также применены повышающие коэффициенты 2 и 4 за несвоевременную регистрацию прав на жилье.
«Начиная с нового налогового периода, пока законодателем не будет установлено иное, повышающие коэффициенты не могут применяться при исчислении земельного налога в отношении участков под ИЖС, используемых в предпринимательских целях, по налоговым ставкам, установленным в пределах 1,5%»,— постановил суд. В пресс-релизе отмечается, что при наличии обоснованной потребности увеличить налог законодатель может изменить действующее правовое регулирование.
Решение Конституционного суда (КС) о применении повышающих коэффициентов к земельному налогу для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) последовало за жалобой ООО «Корнер Казань». Компания оспаривала увеличение налоговой нагрузки, которая с 2019 года выросла в 20 раз. Изначально для всех земель под жильё действовала льготная ставка 0,3% от кадастровой стоимости. Однако с 2020 года эта льгота для ИЖС была отменена, а в октябре 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала применять повышающие коэффициенты к общей ставке 1,5%, что в конечном итоге увеличило налог до 6% в период строительства.
Заявитель утверждал, что такое регулирование является избыточным и дискриминационным, нарушает принцип равномерности налогообложения и создает правовую неопределенность, так как законодатель, вероятно, не скорректировал положения о повышающих коэффициентах после отмены льготной ставки. Аналогичные проблемы с ростом налогов на частные дома и недвижимость отмечались и со стороны общественной организации «Опора России», которая указывала на существенный рост кадастровой стоимости недвижимости, служащей базой для расчёта налогов. КС уже рассматривал вопросы налогообложения, связанные с кадастровой стоимостью, и неоднократно указывал на необходимость применения принципов налогового права к обязательным сборам, существенно влияющим на имущественное положение граждан.