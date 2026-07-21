КС уточнил применение повышающих налоговых коэффициентов для участков под ИЖС

Конституционный суд запретил применять повышающий коэффициент (2 и 4) при исчислении налога на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), если к ним уже применяется налоговая ставка, установленная в пределах 1,5%. Это следует из постановления суда.

1,5% — это льготная налоговая ставка, которая применяется для участков, используемых в предпринимательской деятельности. Для тех, кто строит дом для собственного проживания, ставка составляет 0,3%. Коэффициенты 2 и 4 начисляются, если владелец участка для ИЖС вовремя не зарегистрировал возведенный на нем объект. Коэффициент 2 применяется три года до регистрации прав на жилье, а 4 — по истечении этого срока, если права так и не были зарегистрированы.

Суд вынес решение после поступления жалобы от ООО «Корнер Казань». Компания владеет земельными участками в Казани, которые разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства. При расчете земельного налога за 2023 год налоговый орган применил ставку 1,5%, которую установила городская Дума. Однако при расчете налога были также применены повышающие коэффициенты 2 и 4 за несвоевременную регистрацию прав на жилье.

«Начиная с нового налогового периода, пока законодателем не будет установлено иное, повышающие коэффициенты не могут применяться при исчислении земельного налога в отношении участков под ИЖС, используемых в предпринимательских целях, по налоговым ставкам, установленным в пределах 1,5%»,— постановил суд. В пресс-релизе отмечается, что при наличии обоснованной потребности увеличить налог законодатель может изменить действующее правовое регулирование.