Качканарский ГОК планирует запустить комплекс генерации за 1,2 млрд рублей

Горно-обогатительный комбинат «Евраз КГОК» в Качканаре (Свердловская область) завершил строительство комплекса собственной генерации. Стоимость проекта составила 1,2 млрд руб. Новый комплекс включает пять газопоршневых установок мощностью по 4,3 МВт каждая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

Оборудование работает на природном газе и заменит существующие водогрейные котельные. Ожидаемый объем выработки электроэнергии достигнет 167 млн кВт/ч в год, что обеспечит экономию более 400 млн руб. ежегодно.

Собственная генерация покроет потребности карьерной техники и будет поставлять тепло с электричеством в поселок Валериановск. Для обслуживания нового энергоцентра создано 16 рабочих мест. Как сообщили в «Евразе», это первый случай применения двигателей внутреннего сгорания для выработки электроэнергии на предприятии.

«Запуск нового оборудования – это еще один шаг к энергетической безопасности и технологическому развитию комбината. Собственная генерация гарантирует стабильную работу производства и повышает общую энергоэффективность предприятия, снижая операционные затраты»,– отметил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев отметил, что развитие города невозможно без сильного предприятия: «Если производство модернизируется, значит, и у территории есть будущее. Инвестиции "Евраза" в современные технологии придают импульс и уверенность в завтрашнем дне всему Качканару».

Алексей Буров