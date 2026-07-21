Качканарский ГОК планирует запустить комплекс генерации за 1,2 млрд рублей
Горно-обогатительный комбинат «Евраз КГОК» в Качканаре (Свердловская область) завершил строительство комплекса собственной генерации. Стоимость проекта составила 1,2 млрд руб. Новый комплекс включает пять газопоршневых установок мощностью по 4,3 МВт каждая.
Оборудование работает на природном газе и заменит существующие водогрейные котельные. Ожидаемый объем выработки электроэнергии достигнет 167 млн кВт/ч в год, что обеспечит экономию более 400 млн руб. ежегодно.
Собственная генерация покроет потребности карьерной техники и будет поставлять тепло с электричеством в поселок Валериановск. Для обслуживания нового энергоцентра создано 16 рабочих мест. Как сообщили в «Евразе», это первый случай применения двигателей внутреннего сгорания для выработки электроэнергии на предприятии.
«Запуск нового оборудования – это еще один шаг к энергетической безопасности и технологическому развитию комбината. Собственная генерация гарантирует стабильную работу производства и повышает общую энергоэффективность предприятия, снижая операционные затраты»,– отметил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев отметил, что развитие города невозможно без сильного предприятия: «Если производство модернизируется, значит, и у территории есть будущее. Инвестиции "Евраза" в современные технологии придают импульс и уверенность в завтрашнем дне всему Качканару».