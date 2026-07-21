Госдума приняла закон о крипторынке

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», создающий правовую основу для легального оборота криптовалют. Документ признает цифровые валюты имуществом и вводит судебную защиту прав на них. Регулятором назначен Банк России, который будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев.

Россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих. Неквалифицированные инвесторы после теста получат доступ к ликвидным активам с лимитом 300 тыс. руб. в год через каждого посредника. По словам главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, это снизит риски для неопытных игроков на волатильном рынке.

Для участников ВЭД доступны все виды криптовалют и стейблкоинов. Переводы на некастодиальные кошельки свыше 100 тыс. руб. потребуют периода охлаждения в 48 часов. Криптообменники смогут зачислять купленную валюту только на счет покупателя, а с сентября 2027 года обязаны проверять счета получателей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.