WSJ: глава Налоговой службы США следил за коллегами на прошлом месте работы

Глава Налоговой службы США (IRS) и Администрации социального обеспечения (SSA) Фрэнк Бисиньяно более десяти лет назад, занимая пост сооперационного директора JPMorgan Chase, организовал слежку за своими коллегами, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Налоговой службы США Фрэнк Бисиньяно

Фото: Mariam Zuhaib / AP Глава Налоговой службы США Фрэнк Бисиньяно

Фото: Mariam Zuhaib / AP

По словам собеседников WSJ, господин Бисиньяно воспользовался своим положением, чтобы получить доступ к электронной переписке топ-менеджеров, включая главу банка Wells Fargo Чарли Шарфа, а также отслеживал активность сотрудников с помощью программного обеспечения, фиксирующего нажатие клавиш. Таким образом он также получал доступ к конфиденциальным документам.

Источники утверждают, что господин Бисиньяно стремился с помощью слежки укрепить личную власть и устранить конкурентов, а также получить доступ к конфиденциальным документам. В 2013 году, после его ухода из банка, утверждают источники, юристы JPMorgan обнаружили цифровые следы его действий, что привело к ужесточению правил доступа к конфиденциальной информации.

Адвокат чиновника категорически отвергает все обвинения, заявляя, что тот никогда не шпионил за коллегами, не давал никаких указаний в этом отношении и не получал доступ к закрытым от него документам. По словам адвоката, у господина Бисиньяно всегда были хорошие личные и профессиональные отношения с коллегами, а его уход из банка в 2013 году был добровольным и связан с перспективой карьерного роста.

Екатерина Наумова