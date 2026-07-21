Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников КТО в приграничье

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о мерах соцподдержки для участников контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях. Документ опубликован в думской базе.

Документ распространяет на бойцов КТО меры, предусмотренные для участников боевых действий на Украине. Среди них — право на отсрочку по кредитам и их списание в случае гибели, на поступление на бюджет в колледжи и вузы по специальной квоте, а также на принятие в специальные жилищно-строительные кооперативы и на бесплатную юридическую помощь.

Дети погибших или раненых участников КТО будут приниматься в вузы без вступительных испытаний. Кроме того, закон упрощает для семей процедуру признания бойцов безвестно пропавшими или умершими.

Проект федерального закона направлен на дальнейшее сближение статусов участника СВО и участника отражения вооруженного вторжения на территорию РФ, указано в пояснительной записке. Инициативу внесла группа депутатов в феврале этого года.