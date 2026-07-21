Песков: Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ

Российские вооруженные силы продолжат атаковать суда в Черном море, которые участвуют в перевозке амуниции и вооружений для киевского режима. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ударом по судну в порту Одессы.

«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами, мы разъясняем нашу позицию. Главное — наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для киевского режима»,— сказал он на брифинге для журналистов.

Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после гибели четырех индийских моряков при ударе по судну в Черном море. Речь идет о сухогрузе MV Golden Leo, который, по данным индийских властей, выходил из украинского порта в Одессе.

С середины июля Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по районам портов «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области. Накануне ведомство сообщало об ударах по портам в Одессе и Черноморске. Как заявили в министерстве, в порту Одессы были поражены два судна, перевозившие грузы для ВСУ, и резервуары с горюче-смазочными материалами.