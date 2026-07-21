Turkiye: ФЕТО готовила покушение на Эрдогана

Запрещенная в Турции террористическая организация ФЕТО неоднократно планировала убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана до и во время попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Turkiye со ссылкой на отставного бригадного генерала Ибрагима Бююкбаша, ранее отвечавшего за кибербезопасность Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

По его словам, первоначально покушение готовилось во время учений, но спецслужбы выявили подозрительные моменты, и участие президента в маневрах отменили. Позже силовики получили данные, что заговорщики намеревались повторить сценарий убийства президента Египта Анвара Садата на военном параде в 1981 году.

Следующая попытка была предпринята в ночь на 15 июля 2016 года. Она сорвалась, поскольку Реджеп Тайип Эрдоган заранее покинул отель в Мармарисе. Ибрагима Бююкбаша отметил, что ФЕТО также вынашивала планы ликвидировать президента на борту самолета иностранной авиакомпании.

В результате попытки переворота в Турции 15 июля 2016 года погибли 253 человека, 2,2 тыс. пострадали. После подавления попытки госпереворота в госструктурах прошли масштабные чистки, уволены свыше 100 тыс. человек, сотни участников получили пожизненные сроки. Реджеп Тайип Эрдоган обещал преследовать сторонников ФЕТО до привлечения к ответственности последнего из них.