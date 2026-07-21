Turkiye: ФЕТО готовила покушение на Эрдогана
Запрещенная в Турции террористическая организация ФЕТО неоднократно планировала убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана до и во время попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Turkiye со ссылкой на отставного бригадного генерала Ибрагима Бююкбаша, ранее отвечавшего за кибербезопасность Минобороны.
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ
По его словам, первоначально покушение готовилось во время учений, но спецслужбы выявили подозрительные моменты, и участие президента в маневрах отменили. Позже силовики получили данные, что заговорщики намеревались повторить сценарий убийства президента Египта Анвара Садата на военном параде в 1981 году.
Следующая попытка была предпринята в ночь на 15 июля 2016 года. Она сорвалась, поскольку Реджеп Тайип Эрдоган заранее покинул отель в Мармарисе. Ибрагима Бююкбаша отметил, что ФЕТО также вынашивала планы ликвидировать президента на борту самолета иностранной авиакомпании.
В результате попытки переворота в Турции 15 июля 2016 года погибли 253 человека, 2,2 тыс. пострадали. После подавления попытки госпереворота в госструктурах прошли масштабные чистки, уволены свыше 100 тыс. человек, сотни участников получили пожизненные сроки. Реджеп Тайип Эрдоган обещал преследовать сторонников ФЕТО до привлечения к ответственности последнего из них.
Движение FETO, возглавляемое Фетхуллахом Гюленом (скончавшимся в США в октябре 2024 года), изначально возникло в 1970-х годах в Турции как «Хизмет» — организация, продвигающая идеи развития образования и демократизации ислама. До 2013 года «Хизмет» поддерживала действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако их пути разошлись после коррупционного скандала, который Эрдоган назвал попыткой государственного переворота. Вслед за этим сотни офицеров, заподозренных в лояльности Гюлену, были уволены из полиции.
Власти Турции объявили движение «Хизмет» террористической организацией (FETO) после попытки госпереворота в 2016 году, обвинив Гюлена и его сторонников в организации мятежа. В Анкаре FETO также подозревают в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова в 2016 году, которое, по версии турецкого суда, было направлено на дестабилизацию отношений между Турцией и Россией. Турция неоднократно призывала США выдать Гюлена, но американские власти не видели для этого оснований. Анкара продолжает бороться с FETO, проводя задержания сторонников движения как на территории страны, так и за ее пределами.