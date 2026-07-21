Санаторий «Урал» могут наказать за отказ подавать воду профилакторию «Урал-Злак»

Челябинское УФАС России выдало предписание ОАО «Санаторий „Урал“» о необходимости возобновить подачу водоснабжения и водоотведения ООО «Профилакторий „Урал-Злак“». Учреждение могут привлечь к ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Предписание было выдано после проверки антимонопольного органа. Выяснилось, что в октябре прошлого года без законных оснований санаторий прекратил подачу воды профилакторию, хотя между организациями долгое время заключен соответствующий договор. С января учреждение также отказалось оказывать услуги водоотведения. Это помешало профилакторию размещать и принимать гостей. Ведомство признало, что санаторий нарушил закон о защите конкуренции, и обязало организацию возобновить подачу водоснабжения и водоотведения до 27 августа. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, у санатория и профилактория существует давний конфликт из-за того, что второе учреждение решило бурить скважину в границах горного отвода для добычи минеральной воды. Соответствующую лицензию же имеет только санаторий. В феврале 2026 года Арбитражный суд Челябинской области обязал профилакторий ликвидировать скважину.

Виталина Ярховска