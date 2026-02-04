Дело на засыпку

Санаторий «Урал» выиграл спор с профилакторием «Урал-Злак» из-за скважины, угрожавшей уничтожением Хомутининских минеральных источников. Принадлежащий депутату законодательного собрания региона Валерию Филиппову профилакторий пытался добывать воду, не имея соответствующей лицензии. Еще в 2023 году организацию и ее руководителя привлекали к ответственности за нарушение закона полиция и Росприроднадзор. Сейчас суд обязал ответчика ликвидировать скважину.



Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по спору ОАО «Санаторий „Урал“» и ООО «Профилакторий „Урал-Злак“» из-за скважины, расположенной в границах горного отвода для добычи минеральной воды в Увельском районе. Профилакторий должен ее ликвидировать. Принятое на прошлой неделе решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Исковые требования удовлетворить. Обязать профилакторий „Урал-Злак“ устранить препятствия в рациональном использовании и охране недр в лицензионных границах горного отвода минеральной линзы на участках Подборном и Горьком месторождении озера Подборное, а также ликвидировать скважину в границах горного отвода в течение 30 дней с момента вступления решения в силу», — говорится в решении суда.

Кроме того, с профилактория в пользу санатория взыскали 96 тыс. руб. в счет возмещения расходов на оплату экспертизы и государственной пошлины.

Судебный спор из-за скважины длится почти три года. Иск в мае 2023 года направил ОАО «Санаторий „Урал“». За месяц до этого организация обнаружила, что расположенный рядом профилакторий, который принадлежит совладельцу «Увелки» и депутату заксобрания региона Валерию Филиппову, бурит скважину в границах горного отвода для добычи минеральной воды. При этом только санаторий имеет лицензию, чтобы добывать полезное ископаемое на этом участке. Кроме того, эта территория находится в зоне санитарной охраны памятника природы — озера Подборное. Представители санатория «Урал» в суде утверждали, что незаконные действия ответчика повлияют на химический состав минеральной воды и могут привести к исчезновению источника.

«Деятельность профилактория „Урал-Злак“ представляет реальную угрозу дальнейшего причинения вреда окружающей среде, способна в будущем повлечь за собой крайне негативные последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе конституционного права на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, иметь необратимые последствия для природных объектов в виде исчезновения минерального источника»,— говорится в материалах дела.

Санаторий «Урал» расположен рядом с селом Хомутинино Увельского района, на берегу озера Подборное с минеральными источниками и сапропелевой грязью. Работает с 1990 года. До сентября 2025 года 44% акций санатория принадлежали Федерации профсоюзов Челябинской области. Они были проданы за 130 млн руб. ООО «Консулритм» (Южноуральск). Гендиректором компании является Игорь Холмин, которому, по данным на 2019 год, принадлежало 39,7% акций санатория. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2024 году выручка «Урала» составила почти 697 млн руб., чистая прибыль — почти 60 млн руб.

В 2023 году руководство «Урала» сообщало «Ъ-Южный Урал», что «Урал-Злак», получавший питьевую воду и услуги канализования от санатория по договору, просил увеличить объем, но санаторий не мог этого сделать. Истец предполагал, что профилактория намерен использовать воду из скважины в хозяйственно-бытовых целях.

В материалах дела имеется информация о том, что в 2023 году сотрудники полиции составили на руководителя «Урал-Злак» административный протокол по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, рассмотрев его, привлекло директора к ответственности в виде предупреждения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Профилакторий „Урал-Злак“» зарегистрировано в 2001 году. Владельцем 80,51% уставного капитала является депутат законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов, которому также принадлежат 48% ООО «Ресурс», выпускающего продукты под маркой «Увелка». Еще 12,6% профилактория принадлежат ООО «Рост». Выручка компании в 2024 году составила 1,5 млн руб., чистая прибыль — 133 тыс. руб.

После обращения санатория в суд профилакторий закрыл скважину бетонной плитой, но не засыпал ее. В суде представители «Урал-Злака» возражали против удовлетворения исковых требований. Но после того, как экспертиза подтвердила нарушения, ответчик заявил о проведении мероприятий по ликвидации скважины. Под предлогом разработки необходимой для этого документации ответчик неоднократно просил отложить заседания суда по делу.

«На дату рассмотрения спора надлежащих доказательств, подтверждающих добровольную ликвидацию спорной скважины, ответчиком не представлено. При изложенных обстоятельствах, учитывая, что истцом доказан факт наличия препятствий со стороны ответчика в пользовании участком недр, в отсутствие доказательств правомерности размещения скважины в границах горного отвода, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению»,— говорится в решении суда.

На момент подготовки материала ООО «Профилакторий „Урал-Злак“» не ответило на запрос «Ъ-Южный Урал» о планах по обжалованию решения суда.

Юлия Гарипова