В Аскинском районе Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации

В Аскинском районе в связи с подтоплением населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом с воем Telegram-канале сообщил глава районной администрации Динис Юсупов.

«Обстановка находится на постоянном контроле. В деревнях, которые затронул паводок, продолжается работа по оказанию помощи жителям и ликвидации последствий. На местах работают сотрудники МЧС, спасательные службы, представители администрации, волонтеры и все ответственные службы»,— отметил господин Юсупов.

По его данным, в деревне Уршады подтоплены 32 дома, из них 24 — жилые. В них зарегистрированы 38 человек, в том числе три ребенка. В настоящее время уровень воды идет на спад, отметил Динис Юсупов.

В деревне Чурашево подтоплены 24 дома (20 жилых). В подтопленных домах зарегистрированы 30 человек, среди которых трое детей. «Уровень воды остается стабильным»,— написал глава района.

В деревне Султанбеково подтоплены 32 дома, из них 28 жилых — в них зарегистрированы 72 человека, в том числе 24 ребенка. «Здесь вода продолжает прибывать. При необходимости для жителей организован пункт временного размещения на базе МБОУ СОШ деревни Султанбеково»,— пояснил Динис Юсупов.

«Все жители подтопленных домов заблаговременно эвакуированы и размещены в безопасных местах (у родственников или в пункте временного размещения),— пояснил глава. — Погибших и пострадавших среди жителей нет. Всем, кто оказался в зоне подтопления, оказывается необходимая помощь. Волонтеры доставляют питьевую воду, продукты питания и товары первой необходимости, продолжается адресная поддержка жителей».

Олег Вахитов