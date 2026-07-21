Мебельную фабрику в Верхней Пышме оштрафовали за взятку заказчику

Прокуратура Верхней Пышмы выявила серьезные нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности мебельной фабрики «Долфин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с марта 2024 года по январь 2025 года руководитель предприятия незаконно передала бывшему начальнику организации-заказчика взятки в виде денег и иного имущества. Общая сумма превысила 687 тыс. руб. Взятка предназначалась для обеспечения заключения контрактов на поставку мебели и оборудования, а также беспрепятственную приемку и оплату поставленного товара.

В ходе прокурорской проверки факт передачи взятки вскрылся. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд назначил ООО «Мебельная фабрика "Долфин"» штраф 500 тыс. руб. и постановил конфисковать в доход государства сумму взятки.

Руководитель фабрики Любовь Новгородова признана виновной по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы исправительной колонии общего режима и штрафу 8,2 млн руб.

В отношении получателя взятки — бывшего директора верхнепышминского МКУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» Алексея Харламова — возбуждено уголовное дело.

Дарья Храмцова