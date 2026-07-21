«ВСМПО-Ависма» разработала медицинский сплав, который заменит зарубежные аналоги

Свердловский производитель титановой продукции «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда) разработал новый медицинский сплав, который сможет заменить зарубежные аналоги, сообщили в пресс-службе компании. Сплав запатентуют, но российские компании смогут производить продукцию по технологии бесплатно, а покупатели могут претендовать на льготы по налогу на прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ВСМПО-Ависма» Фото: «ВСМПО-Ависма»

Титановый сплав VST-5 сможет использоваться для имплантируемых медицинских изделий: эндопротезов, систем остеосинтеза, спинальных и кардиологических конструкций, стоматологических имплантов. Раньше конструкторам приходилось выбирать между сплавом с повышенной прочностью и его версией с пониженным кислородом, которая дает пластичность и трещиностойкость — на них приходится около двух третей мирового потребления титана в медицинской отрасли. Новая разработка соединяет прочностные характеристики первого сплава с пластичностью второго.

Некоторые западные поставщики после 2022 года свернули работу в России, из-за чего в стране возникли дефицит и удорожание имплантов для остеосинтеза — позднее их места заняли Китай и Индия. По оценкам Минздрава, в России не производится около половины из 9,7 тыс. наименований медизделий. «Титан незаменим в медицине благодаря уникальной биосовместимости, высокой прочности и коррозионной стойкости. Но чтобы добиться идеального материала, необходимы знания и опыт поколений. Создание нового медицинского сплава VST-5 говорит о высоком уровне научной базы и инженерной мысли специалистов "ВСМПО-Ависма". Особенно важно, что такое производство находится в Свердловской области, а реализация проекта отвечает важной задаче по импортозамещению»,— сказал глава региона Денис Паслер.

Сегодня доля титанового проката предприятия в мировом объеме потребления для медицины варьируется от 4% до 30% в зависимости от континента.

Ирина Пичурина