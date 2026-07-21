FT: Китай хочет ужесточить контроль за экспортом ИИ-моделей и чипов
Китайские регуляторы изучают возможность ужесточить контроль за экспортом полупроводниковых технологий и моделей искусственного интеллекта. Министерство торговли КНР проводит консультации с ведущими национальными компаниями отрасли по поводу того, как в условиях усиливающейся конкуренции с США предотвратить поглощение Западом передовых технологий и перспективных стартапов из Китая. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на двух участников таких обсуждений.
По данным газеты, министерство уже провело встречи с представителями Alibaba, ByteDance и Zhipu, призвав их ограничить передачу за рубеж ключевых данных по обучению своих моделей ИИ. Как утверждают источники FT, министерство запросило мнения участников рынка о возможных ограничениях, которые запретили бы зарубежным производителям микрочипов, таким как Qualcomm и TMSC, выпускать передовые полупроводники по проектам китайских компаний.
Среди обсуждаемых мер также — запрет на приобретение иностранными компаниями стратегически значимых предприятий и стартапов. Меры могут быть внесены в новую редакцию китайского списка технологий, экспорт которых запрещен или ограничен.
Источники газеты отмечают, что большинство инициатив пока находятся в стадии обсуждения. При этом некоторые компании предупредили министерство, что предлагаемые меры могут замедлить развитие китайских ИИ-технологий и в конечном итоге ухудшить шансы страны на победу в технологической гонке.
Ужесточение Китаем контроля за экспортом ИИ-моделей и чипов происходит на фоне стремления США ограничить доступ КНР к передовым американским технологиям в сфере искусственного интеллекта и полупроводников. Правительство США ввело ряд ограничений на поставки таких чипов в Китай, опасаясь их использования в военных целях. Эти меры включали отзыв разрешений у компаний вроде Samsung, SK Hynix и Intel на ввоз технологий США, необходимых для производства, а также запрет на экспорт некоторых чипов Nvidia и AMD без специальной лицензии.
Китай, в свою очередь, активно работает над программой самообеспечения продвинутыми чипами, сравнимой с «Манхэттенским проектом», а также стремится догнать Запад и наладить производство всех компонентов внутри страны. Китайский подход к регулированию ИИ характеризуется как более жесткий, сфокусированный на национальных стандартах и государственном контроле над данными. Китай также стимулирует использование отечественного оборудования и ПО в государственных закупках, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий.