FT: Китай хочет ужесточить контроль за экспортом ИИ-моделей и чипов

Китайские регуляторы изучают возможность ужесточить контроль за экспортом полупроводниковых технологий и моделей искусственного интеллекта. Министерство торговли КНР проводит консультации с ведущими национальными компаниями отрасли по поводу того, как в условиях усиливающейся конкуренции с США предотвратить поглощение Западом передовых технологий и перспективных стартапов из Китая. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на двух участников таких обсуждений.

По данным газеты, министерство уже провело встречи с представителями Alibaba, ByteDance и Zhipu, призвав их ограничить передачу за рубеж ключевых данных по обучению своих моделей ИИ. Как утверждают источники FT, министерство запросило мнения участников рынка о возможных ограничениях, которые запретили бы зарубежным производителям микрочипов, таким как Qualcomm и TMSC, выпускать передовые полупроводники по проектам китайских компаний.

Среди обсуждаемых мер также — запрет на приобретение иностранными компаниями стратегически значимых предприятий и стартапов. Меры могут быть внесены в новую редакцию китайского списка технологий, экспорт которых запрещен или ограничен.

Источники газеты отмечают, что большинство инициатив пока находятся в стадии обсуждения. При этом некоторые компании предупредили министерство, что предлагаемые меры могут замедлить развитие китайских ИИ-технологий и в конечном итоге ухудшить шансы страны на победу в технологической гонке.

Николай Зубов