Апелляция подтвердила незаконность торгов на акваторию для причала в Балакове

12-й Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Нижне-Волжского бассейнового водного управления (БВУ) и подтвердил отмену торгов на участок акватории Волги в Балакове, где планировали разместить причал для судов «Валдай». 15 июля суд оставил в силе решение о недействительности аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Барулина Фото: Telegram-канал Сергея Барулина

Торги на право пользования участком Волгоградского водохранилища в районе «Старой пристани» выиграл предприниматель из Вольска Андраник Кртян, хотя причал для скоростных судов на этом месте власти уже начали обустраивать. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского района добивался отмены торгов через суд, ссылаясь на экспертизу, согласно которой спорный участок расположен не в акватории водохранилища, а на суше в береговой полосе общего пользования. 30 апреля Арбитражный суд Саратовской области признал торги недействительными.

Представители БВУ обжаловали решение. Они настаивали, что береговая линия определена госводреестром и повторному установлению не подлежит, а результаты экспертизы этому реестру противоречат. Однако суд указал, что задачей экспертизы было установление фактических границ акватории, а не переопределение береговой линии уполномоченным органом, поэтому данные госводреестра к делу неприменимы. Дополнительно суд отметил, что ответчик должен был рассматривать заявление комитета не через аукцион, а в порядке предоставления водного объекта для строительства гидротехнического сооружения без торгов.

Нина Шевченко