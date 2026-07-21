Госдума расширила основания для выдворения мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам будет грозить выдворение. Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45.

Выдворение вводится за:

дискриминацию по национальности, религии и полу (сейчас только штраф);

неповиновение требованию военнослужащего при охране за границы или сотрудника полиции;

мелкое хулиганство;

нарушения на митингах;

блокировании дорог;

употребление наркотиков;

пропаганду запрещенной символики;

дискредитацию вооруженных сил России;

призывы к санкциям.

Отдельно в перечень вошли нарушения правил деятельности иноагентов, режима чрезвычайного положения и участие в работе нежелательных организаций.

Закон также повышает штрафы за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность — минимальные суммы вырастут с 2 до 4 тыс. руб.

При этом для нарушителей исключается возможность ссылаться на семейное положение или срок проживания, чтобы избежать выдворения.

Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.