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Госдума расширила основания для выдворения мигрантов

Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам будет грозить выдворение. Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45.

Выдворение вводится за:

  • дискриминацию по национальности, религии и полу (сейчас только штраф);
  • неповиновение требованию военнослужащего при охране за границы или сотрудника полиции;
  • мелкое хулиганство;
  • нарушения на митингах;
  • блокировании дорог;
  • употребление наркотиков;
  • пропаганду запрещенной символики;
  • дискредитацию вооруженных сил России;
  • призывы к санкциям.

Отдельно в перечень вошли нарушения правил деятельности иноагентов, режима чрезвычайного положения и участие в работе нежелательных организаций.

Закон также повышает штрафы за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность — минимальные суммы вырастут с 2 до 4 тыс. руб.

При этом для нарушителей исключается возможность ссылаться на семейное положение или срок проживания, чтобы избежать выдворения.

Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ужесточение миграционной политики в России происходит на фоне роста числа зафиксированных миграционных нарушений и преступлений. Например, МВД сообщало о рекордном увеличении числа нелегальных мигрантов, а Следственный комитет фиксировал рост преступности среди них.

Законодательные инициативы, касающиеся иностранцев, принимаются Госдумой с 2021 года. В числе мер — создание электронного реестра контролируемых лиц МВД, куда попадают нарушители, а также установление режима высылки для иностранцев без законных оснований для пребывания. Кроме того, ведется работа над ужесточением наказаний за организацию незаконной миграции, включая введение увеличенных штрафов за подделку документов и уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы.

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