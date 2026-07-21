Госдума расширила основания для выдворения мигрантов
Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам будет грозить выдворение. Число таких статей КоАП выросло с 22 до 45.
Выдворение вводится за:
- дискриминацию по национальности, религии и полу (сейчас только штраф);
- неповиновение требованию военнослужащего при охране за границы или сотрудника полиции;
- мелкое хулиганство;
- нарушения на митингах;
- блокировании дорог;
- употребление наркотиков;
- пропаганду запрещенной символики;
- дискредитацию вооруженных сил России;
- призывы к санкциям.
Отдельно в перечень вошли нарушения правил деятельности иноагентов, режима чрезвычайного положения и участие в работе нежелательных организаций.
Закон также повышает штрафы за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность — минимальные суммы вырастут с 2 до 4 тыс. руб.
При этом для нарушителей исключается возможность ссылаться на семейное положение или срок проживания, чтобы избежать выдворения.
Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Ужесточение миграционной политики в России происходит на фоне роста числа зафиксированных миграционных нарушений и преступлений. Например, МВД сообщало о рекордном увеличении числа нелегальных мигрантов, а Следственный комитет фиксировал рост преступности среди них.
Законодательные инициативы, касающиеся иностранцев, принимаются Госдумой с 2021 года. В числе мер — создание электронного реестра контролируемых лиц МВД, куда попадают нарушители, а также установление режима высылки для иностранцев без законных оснований для пребывания. Кроме того, ведется работа над ужесточением наказаний за организацию незаконной миграции, включая введение увеличенных штрафов за подделку документов и уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы.