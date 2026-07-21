ВС России ударили по оборудованию компрессорной станции «Сумская»

Беспилотники Вооруженных Сил России ударили по оборудованию компрессорной станции «Сумская». Она входит в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины, заявили в российском Минобороны.

«FPV-дроны "КВН" ("Князь вандал Новгородский". — “Ъ”) на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов», — сообщили в ведомстве.

20 июля Минобороны отчитывалось, что беспилотники «Герань» ударили в Сумской области по автозаправочной станции. Удары наносились также по хранилищам топлива и объектам железнодорожной инфраструктуры для дезорганизации транспортной логистики ВСУ.