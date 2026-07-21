Вступление в должность нового премьер-министра Британии широко освещается в мировых медиа. Наблюдатели за пределами страны обратили внимание на то, как быстро Энди Бернем разделался со своими врагами, как он фактически подтвердил неизменность британской внешней политики, за исключением, возможно, более жесткой линии в отношении Израиля, и то, что страна, скорее всего, получит лишь новое лицо во главе правительства, а не реальные изменения.

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Энди Бернем

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) Что новый кабинет Энди Бернема говорит нам о том, в каком направлении движется Британия? Новый премьер-министр Британии Энди Бернем не стал терять времени в понедельник и сразу же продемонстрировал, что за дружелюбным и простым образом, который он культивировал, скрывается гораздо большее. Он молниеносно изгнал из кабинета ближайших союзников Кира Стармера. Своей безжалостностью новый премьер продемонстрировал вестминстерский подход в его чистейшем виде, напомнив, что, как говорил недавно в интервью Politico один из его главных сторонников, внутри него скрывается «бездушный политик, похожий на ящерицу»… Эд Милибанд теперь является главным дипломатом Британии… Новый босс хочет сосредоточиться на внутренней политике. Назначение на пост министра иностранных дел влиятельной фигуры из левого крыла Лейбористской партии ему в этом поможет… Милибанд уже не один раз доказывал, что является занозой в боку для Америки.

AFP (Париж, Франция) Бернем, скорее всего, сохранит стабильность во внешней политике Великобритании Энди Бернем, малоизвестный на мировой арене, как ожидается, в целом сохранит позиции Кира Стармера по важнейшим международным вопросам… Это включает в себя и укрепление тесных связей Лондона с Киевом, и планы по укреплению отношений с Европейским союзом после напряженных лет, вызванных «Брекситом». Но вот в связи с растущим недовольством левого крыла лейбористов по поводу Газы он может занять более жесткую позицию в отношении Израиля.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) В Британии новый премьер? И что? День как день Британия нуждается в нечто большем, чем просто новое лицо и новая история. Страна увязла в экономической стагнации. Лейбористы… любят винить в этом «Брексит», но процесс упадка начался задолго до 2016 года. Рост производительности труда остается вялым с 2008 года. В условиях удушающего консенсуса лейбористов и консерваторов на протяжении двух десятков лет государственный аппарат стал еще больше, налоги достигли самого высокого уровня с 1950-х, политика социального обеспечения привела к тому, что десятая часть трудоспособного населения страны постоянно находится на больничном; политика «нулевых выбросов», диктуемая климатической истерией, привела к тому, что затраты на электроэнергию стали одними из самых высоких в мире; открытые границы ослабили узы национального единства. Судя по тому, что он говорил, готовясь вступить в должность, господин Бернем хочет продолжения прежней политики… Не удивляйтесь, если новый обитатель дома номер 10 по Даунинг-стрит пробудет там недолго.

The Times of Israel (Иерусалим, Израиль) Энди Бернем стал седьмым премьер-министром Великобритании за десятилетие, ожидается, что он займет более жесткую позицию в отношении Израиля Касаясь внешней политики, Бернем заявил, что первыми из зарубежных лидеров он позвонит президенту США Дональду Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он сказал, что хочет заверить Зеленского, что «будет с ним на 100%» и что «поддержка Великобритании непоколебима, что она решительна». Хотя он и не упомянул Израиль в своей первой речи в качестве премьер-министра, ранее в этом месяце Бернем заявил, что Вестминстер должен оказывать большее давление на Иерусалим в связи с его действиями в Газе… Хотя он не стал называть войну геноцидом — обвинение, которое Израиль категорически отрицает,— Бернем сказал, что есть «все больше доказательств того, что были совершены военные преступления»… На фоне роста насильственных антисемитских нападений в Великобритании в последние месяцы Бернем в интервью настоял, что «нет никакого противоречия между нулевой терпимостью к антисемитизму и привлечением правительства Нетаньяху к ответственности».

Подготовили Екатерина Наумова, Николай Зубов