Песков: ситуация с убытками Wildberries и ее продавцов непростая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с убытками, которая понесла компания Wildberries и ее продавцы в результате ударов дронов ВСУ по складам маркетплейса.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса», — сказал Дмитрий Песков на брифинге 21 июля.
Заявления Дмитрия Пескова о «непростой ситуации» с убытками Wildberries перекликаются с его более ранними комментариями о невозможности на 100% обезопасить критические объекты от террористических атак. В марте 2026 года Песков уже отмечал, что власти России принимают все меры для защиты объектов инфраструктуры, но полная безопасность недостижима. Это указывает на системную проблему, связанную с атаками беспилотников.
Позднее, в сентябре 2025 года, Песков комментировал усилия Евросоюза по созданию «стены дронов», назвав эту идею плохой. Он также заявлял, что Украина продолжает идти по милитаристскому пути. В июне 2023 года Владимир Путин не исключал создание санитарной зоны на Украине из-за обстрелов российских территорий, а Песков пояснял, что границы такой зоны будут зависеть от дальности вооружений ВСУ, что показывает попытки найти решение проблемы атак на российские объекты.