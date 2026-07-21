Песков: ситуация с убытками Wildberries и ее продавцов непростая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с убытками, которая понесла компания Wildberries и ее продавцы в результате ударов дронов ВСУ по складам маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса», — сказал Дмитрий Песков на брифинге 21 июля.