Песков прокомментировал удары ВСУ по складам Wildberries
Вооруженные силы Украины продолжают бить по мирным целям, и в этом их террористическая сущность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на бирфинге, комментируя атаки на склады Wildberries.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», — сказал Дмитрий Песков журналистам.
Заявления о том, что удары по гражданским объектам являются проявлением террористической сущности, регулярно делаются представителями Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно указывал на "террористическую активность киевского режима", отмечая, что большинство беспилотников, используемых в этих атаках, направлены на гражданские объекты. Он также упомянул, что российские спецслужбы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на фоне этой угрозы.
Подобные заявления являются частью риторики российских властей, которые связывают украинское правительство с рядом террористических актов и попыток атак на объекты на территории Российской Федерации. Эти атаки включают использование беспилотных летательных аппаратов по гражданским и критически важным объектам. При этом, по словам Пескова, российские военные в зоне специальной военной операции работают исключительно по военным целям.