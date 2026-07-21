Вооруженные силы Украины продолжают бить по мирным целям, и в этом их террористическая сущность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на бирфинге, комментируя атаки на склады Wildberries.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима», — сказал Дмитрий Песков журналистам.