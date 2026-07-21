Москвича арестовали на пять суток после прогулки с козой по Красной площади
Жителя Москвы арестовали на пять суток за выгул козы на Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Вечером 18 июля мужчина выгуливал свое домашнее животное в центре столицы. Во время необычной прогулки он вел себя агрессивно, матерился, размахивал руками и не обращал внимание на замечания полицейских. В итоге на москвича составили протокол о мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП.
Тверской районный суд Москвы признал владельца козы виновным. Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», мужчина во время заседания заявил, что хотел сфотографироваться на фоне Мавзолея Ленина и уйти.
Обвинение в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), как было предъявлено москвичу, схоже с квалификацией других инцидентов, когда предполагаемый нарушитель общественного порядка вел себя агрессивно, нецензурно выражался или не реагировал на замечания полиции. Например, по этой же статье был задержан Алексей Овчинников, который «повел себя вызывающе, нарушал общественный порядок и нецензурно выражался» после конфликта в ресторане. Также за мелкое хулиганство был арестован рэпер Vacio (Николай Васильев) после «голой вечеринки», а затем повторно задержан за неповиновение полиции.