Москвича арестовали на пять суток после прогулки с козой по Красной площади

Жителя Москвы арестовали на пять суток за выгул козы на Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Вечером 18 июля мужчина выгуливал свое домашнее животное в центре столицы. Во время необычной прогулки он вел себя агрессивно, матерился, размахивал руками и не обращал внимание на замечания полицейских. В итоге на москвича составили протокол о мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП.

Тверской районный суд Москвы признал владельца козы виновным. Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», мужчина во время заседания заявил, что хотел сфотографироваться на фоне Мавзолея Ленина и уйти.