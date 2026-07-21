AP: Израиль начал строить защитный вал внутри сектора Газа

Израильские военнослужащие начали возводить внутри сектора Газа земляные защитные валы, сообщило Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки. Информацию агентству подтвердили в армии Израиля (ЦАХАЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спутниковый снимок, свидетельствующий о начале строительства защитного вала внутри сектора Газа Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP Следующая фотография 1 / 5 Спутниковый снимок, свидетельствующий о начале строительства защитного вала внутри сектора Газа Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP Фото: Planet Labs PBC / AP

По данным AP, за последние месяцы Израиль построил 23 км защитных сооружений. Заграждения возводят по «желтой линии» — границе, к которой израильские войска отошли по соглашению о перемирии с палестинским движением «Хамас». Вдоль разграничительной линии также создана «зона безопасности». Точную протяженность земляного вала в ЦАХАЛ уточнить отказались.

Израиль и «Хамас» договорились о перемирии 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Стороны приступили к реализации первого этапа мирного плана по Газе, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Этап предусматривает немедленное прекращение боевых действий и обмен заложниками. После начала перемирия в секторе Газа израильские войска отошли за «желтую линию», сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.