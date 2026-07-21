AP: Израиль начал строить защитный вал внутри сектора Газа
Израильские военнослужащие начали возводить внутри сектора Газа земляные защитные валы, сообщило Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки. Информацию агентству подтвердили в армии Израиля (ЦАХАЛ).
По данным AP, за последние месяцы Израиль построил 23 км защитных сооружений. Заграждения возводят по «желтой линии» — границе, к которой израильские войска отошли по соглашению о перемирии с палестинским движением «Хамас». Вдоль разграничительной линии также создана «зона безопасности». Точную протяженность земляного вала в ЦАХАЛ уточнить отказались.
Израиль и «Хамас» договорились о перемирии 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Стороны приступили к реализации первого этапа мирного плана по Газе, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Этап предусматривает немедленное прекращение боевых действий и обмен заложниками. После начала перемирия в секторе Газа израильские войска отошли за «желтую линию», сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.
Договоренность о мире от 9 октября 2025 года, на которую ссылается новость, предусматривает, что палестинское движение «Хамас» должно было разоружиться и передать власть в секторе Газа. Однако движение выступило за сохранение своего боевого потенциала и военного контроля, что вынудило политический и военный истеблишмент Израиля рассматривать вариант с возобновлением боевых действий. Согласно этому соглашению, на момент его подписания Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) занимала 53% сектора Газа, и планировался отвод войск к заранее согласованной линии, пожертвовав более 20% взятой ранее под контроль территории, но с сохранением широкой оперативной свободы ЦАХАЛа. До этого Израиль уже проводил наземные операции в секторе Газа с 27 октября 2023 года.