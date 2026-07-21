Свердловчане передали на СВО более 800 охотничьих ружей

Жители Свердловской области передали на нужды специальной военной операции (СВО) более 800 охотничьих ружей 12 калибра с начала 2026 года, сообщили в управлении региональной Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За все время на фронт при участии сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии отправлено свыше 2,4 тыс. единиц гражданского оружия, включая 1,6 тыс. единиц, подлежащих уничтожению по закону, и более 800 штук, переданных добровольно гражданами или организациями.

Всего на Среднем Урале проживает порядка 74,5 тыс. владельцев оружия, в пользовании которых находится около 150 тыс. единиц гражданского оружия. Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений составили свыше 600 протоколов об административных правонарушениях за нарушения сроков перерегистрации и правил хранения, изъяв более 1,9 тыс. единиц оружия. Проверки деятельности 340 юридических лиц, не являющихся частными охранными организациями, выявили трехкратный рост нарушений правил оборота оружия по сравнению с прошлым годом.

Суммарно в регионе 17 ИП имеют лицензии на осуществление частной детективной деятельности, и практически 600 юрлиц, оказывающих услуги в сфере частной охраны. По результатам проверок в этих организациях возбуждено более 200 дел об административных правонарушениях за нарушения законодательства в данной сфере.

Ирина Пичурина