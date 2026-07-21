Идущий через Черноземье «крымский» поезд станет ежедневным и лишится плацкарта

Поезд №17/18 сообщением Москва — Керчь, проходящий через Воронежскую и Тамбовскую области, меняет периодичность курсирования. С 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма он будет отправляться ежедневно. При этом из состава выводятся плацкартные вагоны. Пассажиров, купивших на них билеты, разместят в купе без доплаты. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Изменения затронули и другие поезда, проходящие через Черноземье. Вместо двухэтажного состава №167/168 «Таврия» (Москва — Симферополь) с 22 июля (из столицы) и 24 июля (из Крыма) на постоянной основе вводится одноэтажный поезд №17/18, на который пересадят пассажиров, ранее оформивших билеты на «Таврию».

Также при возобновлении движения в глубь полуострова поезда №7/8, №17/18, №453/454 и №473/474 будут курсировать до Керчи и обратно. Талоны на автобусную доставку продолжат оформляться по действующим правилам.

В конце июня «Гранд сервис экспресс» объявил о введении дополнительного состава №197 по маршруту Керчь — Москва с остановками в Воронежской и Липецкой областях. Поезд выполнил четыре рейса из Крыма; последний прибыл в столицу 9 июля.

Кабира Гасанова