Новый поезд на юг будет следовать через Воронеж и Липецк каждый день

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» назначил дополнительный поезд №433/434 Москва — Новороссийск с остановками в Воронежской и Липецкой областях. Состав будет курсировать с 10 июля до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Поезд состоит из плацкартных и купейных вагонов «Таврия». Ежедневное отправление с Павелецкого вокзала Москвы назначено на 17:45. Состав следует через Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону и прибывает в Новороссийск на следующий день в 5:20. Обратно поезд отправится с 12 июля также в 17:45. Время прибытия в Москву варьируется: через день в 05:35 или 06:01 в зависимости от даты.

В конце июня стало известно, что «Гранд сервис экспресс» назначит дополнительный поезд №197 Керчь — Москва, следующий через Воронежскую и Липецкую области. Состав выполнил четыре рейса из Крыма. Последний завершился 9 июля прибытием в Москву.

Кабира Гасанова