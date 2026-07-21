Верховный суд позволил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

Верховный суд России постановил, что водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не обязаны иметь при себе его бумажный экземпляр. Такое решение принято по делу Михаила Лопатина из Свердловской области.

В октябре 2024 года на автодороге «Нижнее Павловское — Петрокаменское — Алапаевск» инспектор ДПС остановил автомобиль Lada, которым управлял господин Лопатин. Он предъявил электронный полис ОСАГО, но не имел при себе его распечатанной версии. За это мужчина был оштрафован на 500 руб. по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, что вызвало его жалобу в суд.

Верховный суд подтвердил, что на момент проверки страховой полис был действительным и оформлен надлежащим образом, о чем свидетельствовали данные страховой компании. Высшая инстанция пришла к выводу, что отсутствие бумажной копии электронной страховки не может служить основанием для привлечения к административной ответственности. Суд отменил постановление инспектора ГИБДД и сделал вывод, что водитель с действующим электронным полисом вправе не возить с собой его бумажную версию.