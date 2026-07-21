Ребенок пострадал при падении обломков БПЛА на территорию храма в Сочи

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Сочи стали регулярными. Ранее город и федеральная территория Сириус неоднократно подвергались массированным атакам БПЛА, в ходе которых работали системы противовоздушной обороны. Власти курорта при таких событиях призывают жителей и гостей сохранять спокойствие, не снимать и не публиковать кадры работы ПВО и обломков БПЛА, а также по возможности оставаться в безопасных местах или укрываться в помещениях без окон.

В прошлом в результате атак БПЛА в Сочи уже были пострадавшие мирные жители, включая погибших и госпитализированных с ранениями различной степени. Также обломки беспилотников повреждали гражданскую инфраструктуру, в том числе частные дома, автомобили и гаражные кооперативы, а также нарушали работу аэропорта Сочи, приводя к задержкам и отменам рейсов. В некоторых случаях из-за падения обломков возникали возгорания, в том числе на нефтебазах.