Иран заявил о поражении радара системы ПВО на военной базе США в Иордании
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о ракетном ударе по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена радиолокационная система противовоздушной обороны и истребитель F-15. Об этом сообщили представители КСИР, отметив, что самолет находился в ангаре во время атаки.
Удар по базе Аль-Азрак в Иордании был частью продолжения обмена ударами между Ираном и США. Американские силы 7 июля нанесли удары по южным регионам Ирана, после чего по американским объектам в регионе — в Иордании, Кувейте и Бахрейне — ответили силы КСИР. При этом точные координаты командного пункта в Иордании не разглашаются.
Пресс-служба КСИР сообщила о погибших американских военных в результате этих атак. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал многократное возмездие за каждого убитого солдата и передал соответствующую директиву высшему военному командованию страны. По словам господина Трампа, режим прекращения огня, достигнутый 18 июня, перестал действовать.
Иран регулярно наносит удары по американским базам в регионе, включая Иорданию, как ответ на действия США и Израиля. В числе атакованных объектов ранее фигурировали ремонтные базы для вертолетов, ангары для самолетов и командный центр управления БПЛА в Бахрейне, а также склады ракет и резервуары с топливом на иорданской авиабазе «Принц Хасан».
Атаки Ирана на американские военные объекты могут быть связаны с его попытками поразить системы ПВО на Ближнем Востоке. Ранее уже сообщалось о повреждении радара системы THAAD в Иордании, а также комплекса THAAD в ОАЭ, при этом стоимость замены или ремонта оценивалась до 1 миллиарда долларов. Эти системы используются для перехвата иранских баллистических ракет. В ответ на удары США по иранским объектам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о нанесении ударов по американским военным объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании, что стало частью взаимных атак между Ираном и США.