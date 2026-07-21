Иран заявил о поражении радара системы ПВО на военной базе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о ракетном ударе по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена радиолокационная система противовоздушной обороны и истребитель F-15. Об этом сообщили представители КСИР, отметив, что самолет находился в ангаре во время атаки.

Удар по базе Аль-Азрак в Иордании был частью продолжения обмена ударами между Ираном и США. Американские силы 7 июля нанесли удары по южным регионам Ирана, после чего по американским объектам в регионе — в Иордании, Кувейте и Бахрейне — ответили силы КСИР. При этом точные координаты командного пункта в Иордании не разглашаются.

Пресс-служба КСИР сообщила о погибших американских военных в результате этих атак. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал многократное возмездие за каждого убитого солдата и передал соответствующую директиву высшему военному командованию страны. По словам господина Трампа, режим прекращения огня, достигнутый 18 июня, перестал действовать.