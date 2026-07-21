«Автостат»: во втором полугодии в РФ может быть продано 720 тыс. авто
Во втором полугодии российский рынок новых легковых автомобилей ожидает стабильность с объем продаж примерно 720 тыс. машин, что на 18% выше результатов первого полугодия, следует из прогноза агентства «Автостат».
За первое полугодие в России реализовали 608,6 тыс. новых легковых машин — на 15% больше, чем год назад. По мнению экспертов, рынок адаптировался к новым условиям, поддержка спроса связана также с расширением локального производства и снижением ключевой ставки в апреле до 14,5%.
Риски, влияющие на рынок, включают дорогие кредиты, возможные изменения регулирования и топливный кризис. Эксперты отметили, что рост продаж не подразумевает снижения цен, а для достижения верхней границы прогноза потребуется заметное ускорение темпов продаж.
Рынок новых легковых автомобилей в России переживает период адаптации. В 2024 году, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ, волатильность курса рубля и индексацию утилизационного сбора, продажи выросли на 48,4% до 1,57 млн штук. Однако уже в первом квартале 2025 года ожидалось сокращение рынка, что подтвердили данные за январь-май 2025 года, показавшие снижение продаж на 26% до 437,1 тыс. штук.
Прогнозы на 2025 год также указывали на возможное снижение продаж: базовый сценарий «Автостата» предполагал падение на 10% до 1,43 млн штук, а дилеры и эксперты ожидали снижение в пределах 10-25% из-за высокой ключевой ставки, увеличения утильсбора и ослабления рубля, а также из-за затоваривания складов. В 2022 году авторынок сократился более чем вдвое, до 626 тыс. штук, а в 2023 году, благодаря насыщению рынка и росту продаж, вырос на 69% до 1,16 млн машин. Основными игроками стали китайские автоконцерны.