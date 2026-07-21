«Автостат»: во втором полугодии в РФ может быть продано 720 тыс. авто

Во втором полугодии российский рынок новых легковых автомобилей ожидает стабильность с объем продаж примерно 720 тыс. машин, что на 18% выше результатов первого полугодия, следует из прогноза агентства «Автостат».

За первое полугодие в России реализовали 608,6 тыс. новых легковых машин — на 15% больше, чем год назад. По мнению экспертов, рынок адаптировался к новым условиям, поддержка спроса связана также с расширением локального производства и снижением ключевой ставки в апреле до 14,5%.

Риски, влияющие на рынок, включают дорогие кредиты, возможные изменения регулирования и топливный кризис. Эксперты отметили, что рост продаж не подразумевает снижения цен, а для достижения верхней границы прогноза потребуется заметное ускорение темпов продаж.